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محافظات

محافظ المنوفية يلتقي عددا من المواطنين ويستمع لشكواهم

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:46 م
محافظ المنوفية يلتقي
محافظ المنوفية يلتقي بعدد من المواطنين ويستمع لشكواهم
مروة فاضل
التقى اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية عددا من أهالي قرية ميت شهالة التابعة لمركز ومدينة الشهداء أمام مقر إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام للاستماع إلى شكواهم، المتمثلة في الانقطاع المستمر لمياه الري مما يؤثر بالسلب على الزراعة في المنطقة.

واستجاب محافظ المنوفية على الفور للشكوى ووعدهم بحل الموضوع مع وزير الري شخصيًا خلال يومين كما وعدهم بزيارة القرية بنفسه، للتأكد من حل المشكلة.

كما استمع محافظ المنوفية لشكوى إحدى المواطنات المتضررة من إزالة منزلها بدون إخطارها، وعلى الفور أمر محافظ المنوفية بدراسة الموضوع وعرض تقرير مفصل عليه في أسرع وقت حفاظا على مصلحة المواطنين.

كما وجه بسرعة التواصل مع أحد المستشفيات الخيرية استجابة لأحد المواطنات والتي تلتمس إجراء عملية جراحية بالمجان مراعاة لظروفها.

وفي ذات السياق كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بدراسة شكوى أحد المواطنين، والذي يتضرر من تقسيم الشارع إلي 2 متر بدلًا من 6 متر كما هو في المخطط التفصيلي للمنطقة.

واستمع المحافظ لمجموعة من أهالي مدينة منوف يتضررون من تأخر استلام الشقق الخاصة بالإسكان الاجتماعي ووعدهم بسرعة حل المشكلة ودراستها بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وأحال محافظ المنوفية بعض الشكاوى الخاصة بطلب إعانة مالية وإدراج ضمن برنامج تكافل وكرامة إلي وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية لدراستها وعمل الأبحاث الخاصة مع مراعاة ظروفهم الإجتماعية، كما وافق المحافظ على تخفيض غرامة توك توك لأحد المواطنين نظرا لظروفه الصعبة.

يأتي هذا في إطار سياسة محافظ المنوفية بالتواصل المباشر مع المواطنين وإيجاد حلول لشكواهم في إطار اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
محافظ المنوفية يلتقي عددا من المواطنين ويستمع لشكواهم
محافظ المنوفية يلتقي عددا من المواطنين ويستمع لشكواهم
محافظ المنوفية يلتقي عددا من المواطنين ويستمع لشكواهم
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