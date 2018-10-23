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بين الناس

أهالي أسيوط يشكون تأخر تشغيل مستشفى مدينة المعلمين

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:46 م
صدى البلد
محمد الصاحى
«المستشفى متشطبة من سنين.. وواقفة على الافتتاح.. وهتتهد قبل ما تشتغل»، بتلك الكلمات بدأ محمد مراد، أحد أبناء محافظة أسيوط، رسالته لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، يشكو من تأخر افتتاح وتشغيل مستشفى مدينة المعلمين حتى اليوم.

وقال مراد، في رسالته لـ صدى البلد: «الناس في أسيوط بتعاني ومفيش مسئول حاسس بيهم.. مستشفى مدينة المعلمين تم إنشاؤها من سنين ولحد النهاردة لم تفتتح.. ولم يتم توفير أي أجهزة لها».

وتابع: «حالة المستشفى دي بتمثل إهدار للمال العام اللي لازم يتحاسب عليها كل مسئول قصر.. لأن مينفعش المستشفى تتبنى وتبقى على وشك الانهيار ولم ينتفع بها أو يتم تشغيلها نهائيا».

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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