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اقتصاد

غرفة التجارة الأمريكية: مليار دولار زيادة في استثمارات واشنطن لمصر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
علياء فوزي
أشاد ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون منطقة الشرق الأوسط، بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، وقصص النجاح التي حققتها الشركات الأمريكية فى مصر، مشيرا إلى أن مناخ الأعمال الحالي أصبح مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر.

جاء ذلك خلال إعلان إحدى الشركات الأمريكية العاملة فى مصر عن خطتها لضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 515 مليون دولار خلال الأربع سنوات المقبلة علي هامش زيارة وفد يضم 44 شركة أمريكية لمصر لبحث الفرص الاستثمارية بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى.

قال لوتس إن الشركات الأمريكية ضخت استثمارات جديدة ووسعت نشاطها في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017/ 2018، موضحا أن هناك وفدا كبيرا من الشركات الأمريكية يزور مصر، ط. مشيدا بجهود الوزيرة فى تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين ومنهم الشركات الأمريكية فى مصر لضخ المزيد من الاستثمارات، حيث تعمل بشكل رائع لدعم القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات.

ومن جانبه أكد توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، أن أمريكا تدعم العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيرا إلى أن الاستثمار يوفر الكثير من الفرص للجميع مثل الاستثمار الذى أعلنت عنه الشركة.

أشار محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى أهمية دعم الشركات الأمريكية للمسؤولية المجتمعية فى مصر ومساعدة الشباب في توفير فرص عمل.

وخلال المؤتمر أوضحت الشركة أن خطتها الاستثمارية للأربعة سنوات المقبلة، من 2018 إلى 2021 تشمل التركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي الاستثمار في التكنولوجيا والقطاع الزراعي والاستثمار في الأفراد، والاستثمار في برامج المسؤولية المجتمعية، وتأتي خطة الشركة ضمن رؤيتها للسوق المصري كأحد أهم الأسواق في المنطقة ضمن استراتيجيتها " في مصر.. ومع مصر .. ومن أجل مصر ".
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