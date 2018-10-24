ضبط شيبسي وعصائر وبسبوسة منتهية الصلاحية ببني سويف.. صور

شنّت مديرية الصحة ببني سويف، حملة مكبرة، برئاسة الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومكتب مراقبة الأغذية بإدارة الصحية بالفشن برئاسة الدكتور هاني عبد النبي مدير الإدارة الصحية، ومحمد محمود أحمد مراقب أول الأغذية بالإدارة ومفتشو الأغذية بالإدارة على المحلات والسوبر ماركت.





وتمكنت الحملة من ضبط ٣٠ كيلو شيبسي مخلفات مصانع ولا يصلح للإستهلاك الآدمي في سوق قرية الفنت و٣٤ لتر من مشروب المانجو و١٢ علبة "فولية" بكل علبة ٢٤ قطعة و١١ كيس سحلب حلو الشام، و ٧ اكياس مسحوق بسبوسة و٢٤ كيس مقرمشات والمضبوطات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا للقانون ١٠ لسنة ١٩٦٦.



