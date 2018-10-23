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فن

ننشر إيرادات فيلم first man بعد مرور 11 يوما

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
حقق فيلم first man إيرادات وصلت لـ 55 مليونا و492 ألف دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم بعد طرحه 12 أكتوبر الماضي.

بلغت إيرادات الفيلم 29 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما حقق في باقي قارات العالم 25 مليونا و700 ألف دولار أمريكي.

يروي الفيلم القصة المشوقة للبعثة التي أرسلتها وكالة ناسا إلى القمر محققة أول هبوط بشري هناك، ويركز الفيلم على قصة رائد الفضاء نيل أرمسترونج خلال الفترة ما بين عامي 1961 و1969.

ويتعمق الفيلم لكشف التضحيات والثمن الذي دفعه أرمسترونج والشعب الأمريكي نظير أخطر مهمة في التاريخ البشري. فيلم First Man مبني على الكتاب الذي يحمل نفس الاسم للكاتب جايمس آر هانسن، بينما أخذ السيناريست الحائز على الأوسكار جوش سينجر على عاتقه مهمة تحويله إلى سيناريو سينمائي.

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