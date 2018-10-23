ساقه المبتورة لم تمنعه من تحقيق أحلامه فى السباحة وتسلق الجبال.. عمر حجازى حكاية متعرفش المستحيل

عمر حجازى شاب مصري طموح لم تمنعه إعاقته عن تحقيق أحلامه بل دفعته بأن يتحدى نفسه ليثبت نفسه بين قصص نجاح أبطالها تحدوا الإعاقة.
تعرض عمر لحادثة منذ 3 سنوات فقد بسببها قدمه، لكنه رفض أن يستسلم لإعاقته وقرر أن يتحدى إعاقته بممارسة الرياضة بشكل احترافي تفوق فيه على غيره من الأصحاء وحقق بطولات في السباحة وتسلق الجبال.
يجهز لحدث غير مسبوق
ومارس رياضة تسلق الجبال رغم
خطورتها، ومن خلال الاختيار بيقول للناس كلها إن "مافيش مستحيل وكل شيء ممكن بالصبر والإرادة والتدريب".
ويستعد عمر الآن لمغامرة كبيرة في مصر سيبدأها نهاية شهر نوفمبر المقبل في شبه جزيرة سيناء، ومن خلالها هيعبر خليج العقبة بالسباحة لمدينة طابا وبعدها هيتحرك من مدينة طابا بدراجة هوائية لحد ما يوصل لأهرامات الجيزة، ويعتبر الحدث الأول من نوعه في مصر.