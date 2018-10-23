ساقه المبتورة لم تمنعه من تحقيق أحلامه فى السباحة وتسلق الجبال.. عمر حجازى حكاية متعرفش المستحيل

عمر حجازى شاب مصري طموح لم تمنعه إعاقته عن تحقيق أحلامه بل دفعته بأن يتحدى نفسه ليثبت نفسه بين قصص نجاح أبطالها تحدوا الإعاقة.

تعرض عمر لحادثة منذ 3 سنوات فقد بسببها قدمه، لكنه رفض أن يستسلم لإعاقته وقرر أن يتحدى إعاقته بممارسة الرياضة بشكل احترافي تفوق فيه على غيره من الأصحاء وحقق بطولات في السباحة وتسلق الجبال.

مارس رياضة السباحة وحقق إنجازا كبيرا فى رياضة السباحة لمسافة 20 كيلو مترا خلال خليج العقبة من الأردن وصولا لميناء طابا، وحقق رقما قياسيا في بطولة إنجلترا المفتوحة للسباحة.