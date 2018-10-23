ليلى غفران تفتح قلبها لصدى البلد: هذه أسعد اللحظات في حياتي

فتحت الفنانة المغربية ليلى غفران قلبها في ندوة بـ"صدى البلد" للحديث عن أهم محطاتها الفنية وأجمل اللحظات في حياتها الفنية والشخصية.



وقالت ليلى: "هناك لحظتين في حياتي شعرت فيهما بقمة السعادة الأولى عندما تلقيت أصداء نجاح ألبوم "جبار" لأني كنت أخشي كثيرًا من الاقتراب من منطقة العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ في الغناء".



وأضافت ليلى: "أما الثانية عندما كنت أعيش مع أهلي في وطني المغرب قبل الشهرة والغناء فهذه الأيام هي أسعد فترة بحياتي".

