ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

طب عين شمس: لدينا عجز شديد في الجثث.. فيديو وصور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:09 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قالت الدكتورة شهيرة يوسف رئيس قسم التشريح بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه لا يتم تهريب أي جثث لكليات الطب في مصر، مشيرة إلى أن الجثث تأتي إلى الكلية بالطرق القانونية، وبأوراق رسمية.

وأضافت يوسف، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن آخر جثة حصلت عليها الكلية كانت منذ عام 1996، مشيرة إلى أنه منذ قرابة 22 عاما نحافظ على الجثث الموجودة بالكلية من خلال حقنها بمادة الفورمالين، موضحة أن الكلية تحاول تعويض ذلك من خلال الجهاز الذي تمتلكه الكلية الآن، والذي يعرض جسم الإنسان بالكامل، بداية من الجلد، مرورا بالعضلات، نهاية للعظام، والاستعانة بأجزاء بلاستيكية للجسم، لدراسة الطلاب عليها.

وأوضحت رئيس قسم التشريح بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الكلية لديها عجز شديد في الجثث، قائلة: "عندنا عوامل مساعدة بنحاول نتغلب بها على نقص الجثث، ومش عارفين نتحصل على جثث جديدة بسبب صعوبة وتعقيد الإجراءات.

ولفتت إلى أن الكلية كانت تحصل على الجثث من خلال الحوادث المجهولة، وذلك بعد التحفظ عليها لمدة عامين في مشرحة زينهم، ثم الإبقاء عليها في مشرحة الكلية لمدة عام، بدون دراسة عليها، وإذا لم يظهر أهل المتوفي طيلة هذه المدة، تتاح الدراسة على الجثة للطلاب.

وعلقت الدكتورة شهيرة يوسف على حديث البعض عن الاستغناء عن الجثث باستخدام الوسائل الحديثة، مؤكدة أن هناك مدرستين، الأولى تؤمن بأن الجثث البلاستيكية، والأجهزة الإلكترونية الحديثة من الممكن أن تغني عن الدراسة على الجثث الحقيقية، إلا أنها تتبع المدرسة الثانية.

وأكدت أنها تتبع بالمدرسة القديمة التي تؤمن بأن الدراسة على الجثث الحقيقية لها تفاصيل لا تعوضها الجثث البلاستيكية، أو الأجهزة الإلكترونية، رغم التقدم التكنولوجي الكبير الذي نشهده حاليا في عالم الطب.

وتابعت أنها ترى أن الإثنين يكملان بعضهما البعض، ولا يغني أحدهما عن الأخر، مشيرة إلى أن الجثث الحقيقية، بجانب الجثث البلاستيكية، والأجهزة الحديثة، كلها وسائل تخدم العملية التعليمية.
طب عين شمس: لدينا عجز شديد في الجثث.. فيديو وصور
طب عين شمس: لدينا عجز شديد في الجثث.. فيديو وصور
طب عين شمس: لدينا عجز شديد في الجثث.. فيديو وصور
طب عين شمس: لدينا عجز شديد في الجثث.. فيديو وصور
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد صلاح نجم ليفربول يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

ميدان السيدة عائشة يستعيد رونقه من جديد بعد حملات إزالة الإشغالات.. صور

كريستيانو رونالدو يستعرض ساعة ماسية بـ 2.4 مليون دولار.. صور

ودعي التجاعيد والمسام الواسعة بوصفة بأقل التكاليف

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق رياضي سطيف بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر..مباراة الأهلي ووفاق سطيف بدوري أبطال افريقيا

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

الرئيس اليمني يغادر السعودية بشكل مفاجئ

تزاحم لالتقاط سيلفي مع ولي العهد السعودي بمؤتمر الاستثمار.. فيديو

الدفايات الشعبية.. سلاح الغلابة للاستعداد لبرد الشتاء .. صور

غرق رضيع داخل إناء ماء بعزبة أبو سيف في البحيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرف نوم بناتي تسيطر عليها النعومة والجمال

أشرف صبحي يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني .. صور

الدفايات الشعبية.. سلاح الغلابة للاستعداد لبرد الشتاء .. صور

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

فيديو

مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق رياضي سطيف بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 دوري أبطال أفريقيا
مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 كأس مصر
الإسماعيلي يتأهل لدور الثمانية في كأس مصر بعد الفوز على المقاولون.. فيديو
شاهد.. إعصار قوي يجتاح قبرص
رئيس وزراء بلغاريا: السيسي يسعى لتحقيق الأمان لمصر والسائحين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟