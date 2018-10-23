طب عين شمس: لدينا عجز شديد في الجثث.. فيديو وصور

قالت الدكتورة شهيرة يوسف رئيس قسم التشريح بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه لا يتم تهريب أي جثث لكليات الطب في مصر، مشيرة إلى أن الجثث تأتي إلى الكلية بالطرق القانونية، وبأوراق رسمية.



وأضافت يوسف، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن آخر جثة حصلت عليها الكلية كانت منذ عام 1996، مشيرة إلى أنه منذ قرابة 22 عاما نحافظ على الجثث الموجودة بالكلية من خلال حقنها بمادة الفورمالين، موضحة أن الكلية تحاول تعويض ذلك من خلال الجهاز الذي تمتلكه الكلية الآن، والذي يعرض جسم الإنسان بالكامل، بداية من الجلد، مرورا بالعضلات، نهاية للعظام، والاستعانة بأجزاء بلاستيكية للجسم، لدراسة الطلاب عليها.



وأوضحت رئيس قسم التشريح بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الكلية لديها عجز شديد في الجثث، قائلة: "عندنا عوامل مساعدة بنحاول نتغلب بها على نقص الجثث، ومش عارفين نتحصل على جثث جديدة بسبب صعوبة وتعقيد الإجراءات.



ولفتت إلى أن الكلية كانت تحصل على الجثث من خلال الحوادث المجهولة، وذلك بعد التحفظ عليها لمدة عامين في مشرحة زينهم، ثم الإبقاء عليها في مشرحة الكلية لمدة عام، بدون دراسة عليها، وإذا لم يظهر أهل المتوفي طيلة هذه المدة، تتاح الدراسة على الجثة للطلاب.



وعلقت الدكتورة شهيرة يوسف على حديث البعض عن الاستغناء عن الجثث باستخدام الوسائل الحديثة، مؤكدة أن هناك مدرستين، الأولى تؤمن بأن الجثث البلاستيكية، والأجهزة الإلكترونية الحديثة من الممكن أن تغني عن الدراسة على الجثث الحقيقية، إلا أنها تتبع المدرسة الثانية.



وأكدت أنها تتبع بالمدرسة القديمة التي تؤمن بأن الدراسة على الجثث الحقيقية لها تفاصيل لا تعوضها الجثث البلاستيكية، أو الأجهزة الإلكترونية، رغم التقدم التكنولوجي الكبير الذي نشهده حاليا في عالم الطب.



وتابعت أنها ترى أن الإثنين يكملان بعضهما البعض، ولا يغني أحدهما عن الأخر، مشيرة إلى أن الجثث الحقيقية، بجانب الجثث البلاستيكية، والأجهزة الحديثة، كلها وسائل تخدم العملية التعليمية.