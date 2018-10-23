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حوادث

تجديد حبس بدري وعماشة و3 آخرين في قضية تمويل الإرهاب

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:30 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي
جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، 5 متهمين بينهم بدر بدري وأحمد عماشة لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، فى القضية رقم 316 لسنة 2016، والمتهم فيها ابنة القرضاوي وآخرين.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين اسامة عبدالظاهر وياسر الاحمداوي.

ويواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.
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