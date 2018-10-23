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رياضة

نجم الأهلي السابق: رحيل مؤمن زكريا عن الفريق ينهي حياته كرويا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:44 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أبدى مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي، اندهاشه من طول فترة مفاوضات الأهلي مع مؤمن زكريا لتجديد عقده مع الفريق.

وأكد خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» عبر اثير انرجي: "ارتباط اسم مؤمن زكريا بالأهلي شرف له ويجب ان يدرك قيمة قميص الفريق".

وتابع: "خروج أي لاعب من الأهلي في هذه المرحلة السنية، يعني انتهاءه كرويا، ويجب ان يبتعد مؤمن عن من يشجعوه على الخروج من الفريق والتركيز في استعادة مستواه مجددا".
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