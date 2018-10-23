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حوادث

تجديد حبس ٣ متهمين في حادث الواحات البحرية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:30 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي
جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي حبس 3 متهمين من المتورطين في تنفيذ جريمة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر، وياسر الأحمداوي.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم ولآخرين المتهمين عددا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وكان فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا قد استمع في وقت سابق إلى أقوال النقيب محمد الحايس، والذي كان ضمن القوة الأمنية التي تم استهدافها بمنطقة الواحات، حيث انتقل محققو نوفمبر النيابة إلى المستشفى التي يرقد بها للاستماع إلى أقواله في شأن ملابسات حادث الواحات وكيفية وقوعه، وكذلك تفاصيل عملية اختطافه من قبل عناصر التنظيم الإرهابي وتحريره لاحقا بمعرفة القوات المسلحة والشرطة.
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