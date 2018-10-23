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تعليم

إطلاق اسم العرابي على الدفعة الثانية بسياسة واقتصاد بني سويف

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:10 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق لحضور حفل تخريج الدفعة الثانية لكلية السياسة والاقتصاد وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور علي مسعود وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.

خلال كلمته توجه الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة بالشكر للسفير محمد العرابي على قبوله الدعوة، وحضور فعاليات حفل تخرج الدفعة الثانية، وأطلق على هذه الدفعة اسم السفير محمد العرابي، كما هنأ الطلاب وأولياء الأمور على تخرج أبنائهم، ودعاهم إلى ضرورة التواصل مع الجامعة بعد التخرج، والمشاركة في حضور الدورات التدريبية الخاصة بالخريجين بمركز التأهيل الوظيفي التابع لمعهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن هذه الدورات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

من جانبه تقدم السفير محمد العرابي لرئيس الجامعة بجزيل الشكر والتقدير على الدعوة لحضور فعاليات حفل تخرج الدفعة الثانية لكلية السياسة والاقتصاد، كما أشاد بإنجازات رئيس الجامعة، وتميزها عن الجامعات الأخرى المصرية، وحصولها على ترتيب مرتفع في التصنيفات الدولية المختلفة، وتقديرا من سيادته للطلاب الخريجيين أعلن عن توافر 10 منح مجانية لطلاب الشعبة الإنجليزية من قسم الاقتصاد بصفة سنوية للتدريب في مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة.

وفي نهاية الحفل أهدى رئيس الجامعة درع شكر وتقدير للسفير محمد العرابي على دعمه المستمر للطلاب بعد التخرج ، كما أهدى الدكتور علي مسعود درع شكر وتقدير للدكتور منصور حسن لدعمه المستمر للكلية ومتابعة إنشاء المبنى الجديد للكلية.
إطلاق اسم العرابي على الدفعة الثانية بسياسة واقتصاد بني سويف
إطلاق اسم العرابي على الدفعة الثانية بسياسة واقتصاد بني سويف
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