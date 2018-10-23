ضبط 10 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بأسوان

شن رجال الأمن بأسوان، حملة استهدفت البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة، لضبط الخارجين على القانون.



وأسفرت الحملة، عن ضبط 10 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو من نبات البانجو المخدر، علاوة على 330 قرصًا مخدرًا ، فضلًا عن 100 جرام من مخدر الأفيون ، و 170 جرام من جوهر الحشيش المخدر ، بجانب ضبط أسلحة نارية وبيضاء، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم لها بقصد الاتجار.



وحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

