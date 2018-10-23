ليلى غفران لـ صدى البلد: فكرت في اعتزال الفن

اعترفت الفنانة المغربية ليلى غفران أنها فكرت في اعتزال الفن بشكل نهائي بعد مرورها بوعكة صحية بسبب إصابتها بجلطة في المخ أدت إلى شلل.
وقالت ليلى في ندوة "صدى البلد" :" ترددت كثيرا في اتخاذ قرار العودة وقلت لنفسي " كدة كفاية"، ولكن هناك أصدقاء مقربين مني أقنعوني بالعودة وأيضا مديرة أعمالي".
وأشارت النجمة المغربية إلى أنها بدأت الاستعداد للعودة للساحة الغنائية بقوة من خلال أغنية سينجل جديدة باللهجة المصرية.
وقالت ليلى في ندوة "صدى البلد" :" ترددت كثيرا في اتخاذ قرار العودة وقلت لنفسي " كدة كفاية"، ولكن هناك أصدقاء مقربين مني أقنعوني بالعودة وأيضا مديرة أعمالي".
وأشارت النجمة المغربية إلى أنها بدأت الاستعداد للعودة للساحة الغنائية بقوة من خلال أغنية سينجل جديدة باللهجة المصرية.