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حوادث

ضبط 725 هاربًا من أحكام متنوعة بأسوان

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:35 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من تنفيذ حملة لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

بحسب بيان، أسفرت الحملة عن تنفيذ 725 حكمًا، شملت " 125 جزئيًا، و 21 مستأنفا، و 381 غرامات ، و 194 مخالفة، و 4 أحكام سرقة تيار كهربائي".

تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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