إنقاذ طالب تسلق شجرة وفشل في النزول.. فيديو

أنقذ رجال فرقة الطوارئ الروسية طالبا جامعيا إفريقي الأصل، كان قد علق أعلى شجرة في مدينة تامبوف الروسية، بعدما حاول تسلقها وفشل في ذلك.



وبحسب روسيا اليوم، اصطحب رجال الإنقاذ متخصصين في علم النفس، تحسبا لأى سيناريو وارد من قبل الطالب، وتم إنقاذه بواسطة رافعة خاصة.



يذكر أن الطالب لم يصب بأى أذى، الذى كان قد تسلق الشجرة عقب رهان وتحد مع زملائه، لكن المسكين استطاع تسلق الشجرة لكنه لم يستطع النزول.





