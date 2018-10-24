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فن

ليلى غفران تكشف عن رأيها في أصالة وسميرة سعيد

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:47 ص
صدى البلد
شروق إبراهيم
كشفت الفنانة ليلى غفران عن رأيها في نجمات جيلها وعن مستوى الأعمال الغنائية التي تقدم والأغنيات الشعبية والمهرجانات.

وقالت ليلى في ندوة "صدى البلد" إنها من أشد المعجبين بالديفا سميرة سعيد لأنها تراها فنانة متجددة وتواكب الموسيقى العصرية ، وأيضًا الفنانة أصالة التي أثنت على احتفاظها بمكانتها الغنائية على مدار هذه السنوات. 

وأشارت ليلى إلى أنها مازالت تستمع لعبد الحليم وأم كلثوم وعبد الوهاب ووردة لأنها تميل إلى اللون الطربي كثيرا الذي أصبح غائبا بشكل كبير بالساحة الغنائية. 

وشددت على أنه من الصعب تصنيف المهرجانات على أنها أغان بل إنها موجة غربية اجتاحت الفن المصري. 
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