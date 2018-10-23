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اقتصاد

الاستثمار: وفد الشركات الأمريكية يزور اقتصادية القناة الخميس

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:33 م
صدى البلد
علياء فوزي و محمد يحيى
أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن تنظيم زيارة يوم الخميس المقبل لوفد من المستثمرين الأمريكيين يضم نحو 44 شركة إلى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للتعرف علي الفرص المتاحة للاستثمار في مصر.

وأشارت خلال مؤتمر نظمته إحدى الشركات الأمريكية للإعلان عن ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري عن وجود فرص واعدة للاستثمار في مصر في كافة القطاعات.

وأكدت تشجيع الوزارة للاستثمارات الجادة والتي تسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتحقق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل.

وأشارت نصر، إلي عمل الوزارة علي تذليل كافة العقبات وحل مشاكل المستثمرين فضلا عن تطبيق كل آليات التطور التكنولوجي بهدف توفير الوقت خاصة أن الوزارة تدرك أهمية الوقت وتكلفته علي المستثمرين، فضلا عن الإصلاحات المؤسسية التى تقودها الوزارة مع الجهات المعنية.
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