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وكيل تعليم الجيزة يكلف برفع القمامة من محيط مدرسة القدس بأرض اللواء.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:11 م
صدى البلد
محمد الصاحى
تفقد سعيد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم، مدرسة القدس للتعليم الأساسي ومدرسة اللواء الرسمية لغات بإدارة العجوزة التعليمية لمتابعة سير العملية الدراسية في المدارس.

كما تفقد مدير المديرية عددا من الفصول الدراسية داخل تلك المدارس، إضافة إلى تكريم عدد من المدرسين المتميزين داخل تلك المدارس نظرا للمستوى المتميز الذي ظهر عليه الطلاب داخل الفصول.

وأكد "عبدالله" خلال جولته بالمدارس بضرورة الإهتمام مستوى النظافة داخل المدارس، والمساواة بين جميع الطلاب، وعدم ربط دفع المصاريف الدراسية باستلام الكتب.

وكلف بضرورة رفع القمامة من محيط المدرسة للحفاظ على صحة الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة للعملية التعليمية.
وكيل تعليم الجيزة يكلف برفع القمامة من محيط مدرسة القدس بأرض اللواء.. صور
وكيل تعليم الجيزة يكلف برفع القمامة من محيط مدرسة القدس بأرض اللواء.. صور
وكيل تعليم الجيزة يكلف برفع القمامة من محيط مدرسة القدس بأرض اللواء.. صور
وكيل تعليم الجيزة يكلف برفع القمامة من محيط مدرسة القدس بأرض اللواء.. صور
وكيل تعليم الجيزة يكلف برفع القمامة من محيط مدرسة القدس بأرض اللواء.. صور
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