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أخبار البلد

المراغى يلتقي برئيس المركزى لعمال البحرين

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:36 م
صدى البلد
محمود محسن
استقبل النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب السيد فهد البنغادير رئيس المجلس المركزي للاتحاد الحر لعمال البحرين الذي يزور مصر حاليا.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون النقابي بين الاتحادين والتنسيق فى كافة الأنشطة العمالية العربية والدولية.

وأكد الشقيقين تفعيل آليات العمل لخدمة المصالح المشتركة بين مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة.
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