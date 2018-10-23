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محافظات

مناقشة المرحلة العاجلة لتنمية وتطوير مدينة العريش.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:40 م
مناقشة المرحلة العاجلة
مناقشة المرحلة العاجلة لتنمية وتطوير مدينة العريش
احمد صالح
عقد اجتماع بديوان عام محافظة شمال سيناء الثلاثاء لمناقشة المرحلة العاجلة لتنمية وتطوير مدينة العريش برئاسة اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء وبحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة واللواء خالد أمين مساعد مدير أمن شمال سيناء واللواء وليد المعداوي رئيس مدينة العريش ومديري مديريات الخدمات المعنية.

وقال اللواء هشام الخولي إن الاجتماع يهدف إلي التنسيق بين كافة المرافق ومجلس مدينة العريش بخصوص لا يتم رصف أي طريق إلا بعد أن يكون تم استكمال البنية التحتية لهذا الطريق، مؤكدا وضع خطة زمنية لمعرفة ماتم الانتهاء منه بخصوص كل منطقة.

وقد تم عرض خرائط عن الميادين المقرر تطويرها خلال هذه المرحلة الخاصة بتنمية وتطوير مدينة العريش والتي تتضمن ميدان الرفاعي وميدان جامع النصر وميدان الساعة وبنك القاهرة والعتلاوي،  حيث تم وضع جدول زمني للتنفيذ تنفيذا لتوجيهات مجلس وزراء, بشأن التنسيق بين كافة المرافق قبل أن يتم رصف أي طريق, كما أكد ضرورة إعادة الشيء لأصله وأن تتم عمليات الردم برمال نظيفة.
مناقشة المرحلة العاجلة لتنمية وتطوير مدينة العريش.. صور
مناقشة المرحلة العاجلة لتنمية وتطوير مدينة العريش.. صور
مناقشة المرحلة العاجلة لتنمية وتطوير مدينة العريش.. صور
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