بدء برامج التدريب العمالى بنقابة المرافق.. صور

أكد الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للمرافق أن برامج التدريب والتثقيف العمالي التي بدأتها النقابة العامة، تشمل المرحلة الأولى منها إعداد وتأهيل الكوادر النقابية والبالغة نحو 12 ألف عضو فى قطاعات العمل بالكهرباء والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى أما المرحلة الثانية تستهدف نشر ثقافة الوعى الوطنى وتحسين مستوى الأداء فى العمل فى المنشآت الاستراتيجية.



ونشر الموقع الرسمي لاتحاد عمال مصر تصريحات نظمي خلال افتتاحه باكورة البرامج التثقيفية لأعضاء هيئات مكاتب اللجان النقابية التى بدأت بالاسكندرية بمشاركة المؤسسة الثقافية العمالية.



وقال إن خطة النقابة فى هذا المجال تواكب ما تقوم به الحكومة الآن من تحديث آليات العمل والاهتمام بالعنصر البشرى الذى شارك بإيجابية فى إقامة المحطات العملاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا حديثة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه ومحطات الصرف الصحى.



وأشار فى افتتاح الدورة التثقيفية الأولى الذى شهده أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة والمهندس أحمد صابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمحافظة أن هذه البرامج تشمل جميع العاملين بالمنشآت الاستراتيجية مما يعظم من دورهم الوطنى فى العمل ويوفر احتياجات المواطنين.