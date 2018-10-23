نقابة المهندسين بالبحيرة تشارك بمبادرة فيروس سي ويوم صحي مجاني

نظمت نقابة المهندسين بالبحيرة، عدة فعاليات طبية مجانية، بعيادات المهندسين التخصصية بمدينة دمنهور، لخدمة أبناء محافظة البحيرة وذلك تحت إشراف المهندس الاستشاري عادل رزق نقيب المهندسين بالبحيرة.



وشاركت نقابة المهندسين بالبحيرة، في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحملة القضاء علي فيروس سي، بتوفير مركز صحى لتحليل الفيروس، والعلاج المجاني بالتعاون مع وزارة الصحة طبقا للمشروع القومي للقضاء علي فيروس سي 2020.



استقبلت عيادات المهندسين المواطنين لإجراء التحاليل اللازمة لهم للاطمئنان علي صحتهم من إصابتهم بالفيروس سي من عدمه، وأجرى نقيب المهندسين بالبحيرة وأعضاء مجلس الإدارة التحاليل الطبية.



وفي السياق ذاته، نظمت النقابة اليوم الصحي المجاني للمواطنين من أبناء المحافظة في عيادات المهندسين التخصصية بدمنهور، وتم إجراء الكشوفات الطبية في تخصصات الباطنة، والعظام، وقياس ضغط الدم ، قياس نسبة السكر في الدم، قياس نسبة الأكسجين في الدم، وذلك احتفالا بمرور عاما علي إنشاء عيادات تخصصية لخدمة اعضاء نقابة المهندسين، وأهالي المحافظة.



وتواصل الحملة القومية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي " للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية " فعالياتها منذ أول شهر أكتوبر الجارى من خلال 408 مراكز صحية فى 16 إدارة صحية بدائرة المحافظة من خلال فريق طبى يضم 14 ألف و460 من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية والصيادلة وأطباء الأسنان وفرق التمريض والعاملين الإداريين، ومدخلي البيانات الذين تم إعدادهم وتدريبهم وذلك باستهداف الكشف على 3 مليون 785 ألف مواطن فوق سن الـ18 عاما، من إجمالى سكان محافظة البحيرة.