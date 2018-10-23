وزيري يفتتح معرض الآثار الغارقة بمدينة مينيابوليس الأمريكية غدا.. صور

يغادر غدًا الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار إلي ولاية مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية لافتتاح معرض الآثار الغارقة في محطته الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضح د. وزيري أن هذا المعرض كان قد قام وزير الآثار الدكتور خالد العناني بافتتاحه في مارس الماضي في محطته الأولى بولاية سانت لويس حيث سجل المعرض عدد ١١٣ ألف زائر خلال الستة أشهر الماضية وهي فترة تواجد المعرض هناك.



يضم المعرض ٢٩٣ قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الاسكندرية و ميناء ابي قير، وتضم الآثار تماثيل ضخمة للآلهة ايزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول.



وأشار د. وزيري أنه خلال وجوده في ولاية مينيابوليس لافتتاح المعرض سوف يلقي محاضرة يوضح فيها أعمال الحفائر الأثرية التي تقوم بها الوزارة حاليا و التي سيثمر عنها الإعلان عن اكتشافات هامة خلال شهر نوفمبر القادم كما سيدعو الشعب الأمريكي لزيارة مصر وآثارها الفريدة.