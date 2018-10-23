مهاب مميش: قناة السويس الجديدة حققت أرقاما غير مسبوقة

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة حققت أرقاما لم تحدث من قبل فى تاريخ القناة، وذلك خلال عام واحد فقط، لافتا إلى أنه لم يتم زيادة رسوم العبور مما جعل القناة جاذبة لمرور السفن.



وأضاف "مميش" خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد سمير، أن الهدف أن تتحول المنطقة المحيطة بقناة السويس لمنطقة لوجستية، خاصة وأنها تتمتع بموقع عبقرى لم يُستغل الاستغلال الأمثل لعدة سنوات، وتم الإكتفاء بعبور السفن فقط، مشيرا إلى أنه تم مرور مليار طن بضائع العام الماضى، مؤكدا أن الهدف أن تصبح قناة قادرة على التنافسية.



وتقع المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة شرق بورسعيد، وتبلغ ٥.٢٥ مليون متر مربع، وتقدر قيمة إجمالي استثماراتها نحو ٧ مليارات دولار، ومن المتوقع أن يخلق المشروع نحو ٣٥ ألف عمل في المراحل الأولى منه.



يهدف إنشاء المنطقة إلى تصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التي تم إنشاؤها في مصر، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج لتدريب في مختلف القطاعات الصناعية، ويستهدف المشروع عدد من الصناعات أهمها صناعة السيارات.