محافظ كفر الشيخ يحيل المسئولين عن واقعة بيارة الصرف للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، جميع المسئولين عن حادث غرق 4 عمال في بيارة صرف صحي بقرية منية المرشد بمطوبس إلى التحقيق العاجل.



وكلف محافظ كفر الشيخ، لجنة من الشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة، بسرعة معاينة موقع الحادث للتعرف على الأسباب التى أدت الى وقوعه ومتابعة الإجراءات .



ونعى، محافظ كفر الشيخ، ضحايا حادث بيارة منية المرشد، معربًا عن بالغ حزنه الشديد للحادث الأليم الذي وقع اليوم لهؤلاء العمال أثناء تأدية عملهم