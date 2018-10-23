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ديني

مفتي الجمهورية: إفشاء الرجل أسرار زوجته لأهله إثم

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:31 م
صدى البلد
إيمان طلعت
ورد سؤال الى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، مضمونة « زوجي دائما ما يشتكي مني ويفشي أسرارنا الزوجية إلى أهله وأصدقائه فماذا أفعل؟».

وأجاب فضيلة المفتى قائلًا "إن هذا الزوج قد ارتكب إثمًا كبيرًا ينبغي ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى منه ولا ينشر هذه الأخبار التى كانت سرًا بينه وبين زوجته . كيف وقد أفضى كل منهما الى الآخر فى سرية تامة ثم يذهب ويفضح ما كان سرًا بينهما فهذا ليس من باب الأمانة فى شيء.

وتابع قائلًا " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال صلى الله عليه وسلم " إن من شر الناس يوم القيامة منزلة الرجل يفضى الى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سره".
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