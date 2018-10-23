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مميش: المستثمرون يتسابقون للحصول علي موقع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:35 م
مهاب مميش
مهاب مميش
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن المستثمرين يتسابقون الآن للحصول علي موقع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، للاستفادة من الموقع المهم والذي يسمح بإنشاء منطقة اقتصادية بأعلى كفاءة علي مستوي العالم وتستطيع المنافسة بقوة.

وأشار "مميش"، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المنطقة الروسية المقرر إنشاؤها بقناة السويس ستكون "فتحة خير علينا" وعلي أفريقيا، خصوصا أن روسيا مهتمة بهذا الموقع للوصول إلى أفريقيا بسهولة.

وتقع المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة شرق بورسعيد، وتبلغ 5.25 مليون متر مربع، وتقدر قيمة إجمالي استثماراتها نحو 7مليارات دولار، ومن المتوقع أن يخلق المشروع نحو 35ألف عمل في المراحل الأولي منه.

ويهدف إنشاء المنطقة إلى تصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التي تم إنشاؤها في مصر، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج لتدريب في مختلف القطاعات الصناعية، ويستهدف المشروع عدد من الصناعات أهمها صناعة السيارات وصناعة الخشب والورق، وصناعة المستلزمات الطبية وعدد كبير من الصناعات الإنتاجية.
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