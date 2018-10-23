ضبط 1435 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة بشوارع الغربية



كما تم ضبط "محمود ح ر ح "28 سنه صاحب مخزن لتعبئة السكر كائن بمدينة قطور مقيم بندر كفرالزيات لقيامه بتعبئة سكر ناقص الوزن بمقدار ( 13.4 جم) وبحوزته ( 3.200 طن ) سكر تموينى مدعم .. فى المحضر رقم 768 جنح أ د ط مركز قطور 2018 م فيما تم ضبط "سعيد ا ن "64 سنه صاحب محل بقاله بشارع الصبان أول طنطا مقيم بذات الناحية وبحوزته (354) عبوة أغذيه منتهية الصلاحيه ..فى المحضر رقم 1686 جنح أ د ط قسم أول طنطا 2018م .



وتم ضبط "فتحى ح ن "61 سنة صاحب محل بقاله بشارع توت عنخ آمون بثان طنطا مقيم حارة حسين بكر – ثان طنطا وبحوزته (25) عبوة مواد غذائيه منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 1493 جنح أ د ط ثان طنطا 2018 م .



كما تم ضبط "عصام ع ا "33 سنه صاحب محل بيع مواد غذائيه بشارع حافظ وهبه أول طنطا مقيم بذات الناحية وبحوزته (20) عبوة مواد غذائيه منتهية الصلاحيه فى المحضر رقم 1685 جنح أ د ط أول طنطا 2018م فيما ضبط "هشام ع ا "50 سنه صاحب محل بقاله بقرية الدلجمون بمركز كفرالزيات مقيم بذات الناحيه وبحوزته (20) عبوة مواد غذائيه متنوعه بدون فواتير فى المحضر رقم 34488 جنح مركز كفرالزيات 2018 م وتم ضبط "شريف ع ع "38 سنه صاحب محل بقاله بشارع ابن الفارض أول طنط مقيم بشارع محمد فريد ثان طنطا وبحوزته (18) كجم جبن منتهية الصلاحيه فى المحضر رقم 1676 جنح أ د ط أول طنطا 2018.



فيما تم ضبط "كريم ح ح " 33 سنه صاحب محل لبيع المواد الغذائيه بشارع مصطفى كامل – أول طنطا - مقيم بشارع الحكمة دائرة القسم وبحوزته (15) عبوة مواد غذائيه متنوعه منتهية الصلاحيه فى المحضر رقم 1661جنح أ د ط أول طنطا 2018 م كما تم ضبط "ناهد م ش ا "62 سنه صاحبة محل بقاله ببندر كفرالزيات – مقيمه بذات الناحيه وبحوزتها (10) عبوة مواد غذائيه متنوعه بدون فواتير فى المحضر رقم 34455 جنح مركز كفرالزيات 2018.



وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .

ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 1435 عبوة مواد غذائية وألعاب نارية منتهية الصلاحية فى حملة بشوارع قرى ومراكز طنطا والمحلة وكفرالزيات لإحكام التواجد الشرطي والرقابة على مستوى المحافظة .تلقي اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "نهاد ا ا"37 سنة صاحبة محل بقالة بشارع خلف قنديل أول طنطا مقيمه بذات الناحيه وبحوزتها (39) عبوة مواد غذائيه منتهية الصلاحية.. فى المحضر رقم 1681 جنح أ د ط أول طنطا 2018 م .