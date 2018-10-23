ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 1435 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة بشوارع الغربية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:07 م
مصادرة 1435 عبوة
مصادرة 1435 عبوة مواد غذائية
أحمد على
ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 1435 عبوة مواد غذائية وألعاب نارية منتهية الصلاحية فى حملة بشوارع قرى ومراكز طنطا والمحلة وكفرالزيات لإحكام التواجد الشرطي والرقابة على مستوى المحافظة .

تلقي اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "نهاد ا ا"37 سنة  صاحبة محل بقالة بشارع خلف قنديل أول طنطا مقيمه بذات الناحيه وبحوزتها (39) عبوة مواد غذائيه منتهية الصلاحية.. فى المحضر رقم 1681 جنح أ د ط أول طنطا 2018 م .

كما تم ضبط "محمود ح ر ح "28 سنه صاحب مخزن لتعبئة السكر كائن بمدينة قطور مقيم بندر كفرالزيات لقيامه بتعبئة سكر ناقص الوزن بمقدار ( 13.4 جم) وبحوزته ( 3.200 طن ) سكر تموينى مدعم .. فى المحضر رقم 768 جنح أ د ط مركز قطور 2018 م فيما تم ضبط "سعيد ا ن "64 سنه صاحب محل بقاله بشارع الصبان أول طنطا مقيم بذات الناحية وبحوزته (354) عبوة أغذيه منتهية الصلاحيه ..فى المحضر رقم 1686 جنح أ د ط قسم أول طنطا 2018م .

وتم ضبط "فتحى ح ن "61 سنة صاحب محل بقاله بشارع توت عنخ آمون بثان طنطا مقيم حارة حسين بكر – ثان طنطا وبحوزته (25) عبوة مواد غذائيه منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 1493 جنح أ د ط ثان طنطا 2018 م .

كما تم ضبط "عصام ع ا "33 سنه صاحب محل بيع مواد غذائيه بشارع حافظ وهبه أول طنطا مقيم بذات الناحية وبحوزته (20) عبوة مواد غذائيه منتهية الصلاحيه فى المحضر رقم 1685 جنح أ د ط أول طنطا 2018م فيما ضبط "هشام ع ا "50 سنه صاحب محل بقاله بقرية الدلجمون بمركز كفرالزيات مقيم بذات الناحيه وبحوزته (20) عبوة مواد غذائيه متنوعه بدون فواتير فى المحضر رقم 34488 جنح مركز كفرالزيات 2018 م وتم ضبط "شريف ع ع "38 سنه صاحب محل بقاله بشارع ابن الفارض أول طنط مقيم بشارع محمد فريد ثان طنطا وبحوزته (18) كجم جبن منتهية الصلاحيه فى المحضر رقم 1676 جنح أ د ط أول طنطا 2018.

فيما تم ضبط "كريم ح ح " 33 سنه صاحب محل لبيع المواد الغذائيه بشارع مصطفى كامل – أول طنطا - مقيم بشارع الحكمة دائرة القسم وبحوزته (15) عبوة مواد غذائيه متنوعه منتهية الصلاحيه فى المحضر رقم 1661جنح أ د ط أول طنطا 2018 م كما تم ضبط "ناهد م ش ا "62 سنه صاحبة محل بقاله ببندر كفرالزيات – مقيمه بذات الناحيه وبحوزتها (10) عبوة مواد غذائيه متنوعه بدون فواتير فى المحضر رقم 34455 جنح مركز كفرالزيات 2018.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .
loading...

ترشيحاتنا

أول رد فعل من برزنتيشن بعد إعلان الزمالك فسخ التعاقد معها

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

كارتيرون يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الأفريقية

مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق رياضي سطيف بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 دوري أبطال أفريقيا

مصرع 4 عمال أثناء صيانة بيارة صرف صحي في كفر الشيخ

المنتخب يحسم الجدل حول انضمام عبدالله السعيد للفراعنة مجددا

الأمير محمد بن سلمان يحضر لقاء والده مع عائلة جمال خاشقجي

ميدو في مدرجات برج العرب بقميص الزمالك.. والجماهير تهتف: ابن النادي اهوه.. صور

شاهد.. كارثة جديدة قد تمنع قطر من تنظيم المونديال

إبراهيم سعيد يعلق على فسخ تعاقد الزمالك مع برزنتيشن

غرق رضيع داخل إناء ماء بعزبة أبو سيف في البحيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرف نوم بناتي تسيطر عليها النعومة والجمال

أشرف صبحي يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني .. صور

الدفايات الشعبية.. سلاح الغلابة للاستعداد لبرد الشتاء .. صور

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

فيديو

مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق رياضي سطيف بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 دوري أبطال أفريقيا
مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 كأس مصر
الإسماعيلي يتأهل لدور الثمانية في كأس مصر بعد الفوز على المقاولون.. فيديو
شاهد.. إعصار قوي يجتاح قبرص
رئيس وزراء بلغاريا: السيسي يسعى لتحقيق الأمان لمصر والسائحين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟