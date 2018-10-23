تواصل فعاليات ملتقى مصر الدولي للنحت والرسم على القوارب .. صور

يواصل عدد كبير من الفنانين التشكيليين من عدة دول العالم في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، إبداعهم خلال فعاليات ملتقى مصر الدولى للنحت والرسم على القوارب، المقام حاليًا بفندق شيراتون، خلال الفترة من 10 أكتوبر الماضى وحتى 31 من نفس الشهر الجارى، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووزارة الثقافة، وهيئة تنشيط السياحة، والذى يقام استعدادًا لمنتدى شباب العالم، المزمع عقده فى شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2018.



وقال، الفنان التشكيلى، محمد حميدة، منظم الملتقى، ومؤسس "أوستراكا للفنون"، إن الملتقى يشارك فيه أشهر النحاتين والفنانين التشكيلين فى مصر وألمانيا وإيطاليا وجورجيا وروسيا وأمريكا وصربيا والأردن وتونس وانجلترا.



أضاف، منظم، ملتقى مصر الدولى للنحت، أن فعاليات الملتقى انطلقت على خامات الأحجار والرخام والحديد الخردة بأحجام كبيرة لتكون شرم الشيخ فى أبهى صورها الجميلة دائمًا لضيوفها من كل أنحاء العالم، ومن المقرر أن ينضم غدًا للملتقى أشهر الرسامين للرسم على القوارب ليتم عمل تشكيلات ومجسمات لونية لتجميل شوارع وميادين شرم الشيخ، لتكون فى أبهى صورها استعدادًا لمنتدى شباب العالم، المزمع عقده فى شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.



كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد استقبل الفنانين التشكيليين المشاركين فى الملتقى، وأوصى بإتقان الأعمال لتليق بمدينة شرم الشيخ، ووجه الدعوة لهم كل لتحويل شرم الشيخ إلى متحف مفتوح بالأعمال التى تتم خلال الملتقى.



وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه سوف يتفقد الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين، السبت المقبل، من أجل تشجيعهم على إخراج أعمال فنية تشكيلية مبهرة.

ومن المقرر أن يقام حفل الختام يوم 30 أكتوبر الجاري، بعد انضمام فناني فنون شباب العالم الذين يشكلون 40 دولة مختلفة، ليصبح أكبر معرض دولي تشكيلي للنحت والرسم علي المجسمات بمدينة شرم الشيخ.