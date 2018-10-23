الأسهم الأكثر ارتفاعا بالبورصة اليوم.. صور

ينشر موقع صدى البلد، أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا خلال تعاملات اليوم، جلسة منتصف الأسبوع، وكانت كالتالي:



ارتفع سهم شركة الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 9% مسجلا سعر 15.560 جنيه بختام تعاملات اليوم مقابل 14.260 جنيه مستوى إغلاق الاثنين.



ارتفع سهم شركة الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 8.8% مسجلا سعر 3.330 جنيه بختام تعاملات اليوم مقابل 3.060 جنيه مستوى إغلاق أمس.



وارتفع سهم حق الاكتتاب لشركة بالم هيلز للتعمير 3 بنسبة 8.3% مسجلا سعر0.091 جنيه بختام تعاملات اليوم مقابل 0.084 جنيه أمس.



وارتفع التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 6.9% مسجلا سعر17.240 جنيه بختام تعاملات اليوم مقابل 16.120 جنيه مستوى إغلاق أمس الاثنين.

