طرح كليب استثنائي للجزائرية كاميليا ورد .. فيديو

كعادتها كل شهر تطرح شركة "لايف ستايلز ستوديوز" كليب جديد لنجوم الفن سواء من العمالقة والنجوم الموهوبين من الشباب التي تؤمن بموهبتهم وتوفر لهم الإنتاج المتميز من اجل تقديم فن راقي تثري به المكتبة الموسيقية ، سواء بالصوت أو الصورة وأيضا تتناسب مع العصر الحالي.



وطرحت الشركة اليوم كليب المطربة الجزائرية كاميليا ورد " الطيارة" في اول تعاون فني بينهم ، و اخراجه اللبناني القدير فادي حداد، ومن اجل العمل تم تركيب طائرة داخل الاستديو في عمل ضخم ومختلف.



هذا ومن المتوقع أن يحظى الكليب بإشادة جماهيرية واسعة، إذ تعمل دائمًا “لايف ستايلز ستوديوز” مع المخرج فادي حداد على تقديم اعمال متجدده، معتمدًا على أحدث وسائل التكنولوجيا التي تخدم أعمالهم ، الأغنية من كلمات حيدر الساعدي وألحان أحمد العتباني وتوزيع حسام كامل.