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محافظات

انتهاء رصف شارع الروضة ببورسعيد وفتحه بعد سنوات من غلقه

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:19 م
رصف شارع الروضة ببورسعيد
رصف شارع الروضة ببورسعيد
كتب محمد الغزاوى
أعلنت محافظة بورسعيد انتهاء شركة الفتح للمقاولات التابعة لشركة وادي النيل اليوم من عملية فتح وإعادة رصف شارع الروضة علي امتدادا من بداية سعد زغلول وحتى نهاية سوق السمك القديم كمرحلة أولى تستأنف غدا بفتح امتداد الشارع حتى تقاطعه مع شارع ١٠٠.

وأكد طارق نوفل رئيس مجلس إدارة شركة الفتح أنه لولا تدخل المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة وعادل عبد الفتاح رئيس حي العرب بشكل إيجابي ما كانت تم الانتهاء من الأمر لصعوبة المنطقة وطبيعتها الجغرافية.

ومن جانبه أكد السكرتير العام للمحافظة أن عمليات فتح الشوارع العرضية المحصورة بين شارع محمد علي والأمين مستمرة طبقا لتعليمات المحافظ حتي يتم الانتهاء منها بالكامل مع عدم التهاون في مواجهة أي محاولات لإعادة الاشغالات لهذه الشوارع مرة أخرى.
انتهاء رصف شارع الروضة ببورسعيد وفتحه بعد سنوات من غلقه
انتهاء رصف شارع الروضة ببورسعيد وفتحه بعد سنوات من غلقه
انتهاء رصف شارع الروضة ببورسعيد وفتحه بعد سنوات من غلقه
انتهاء رصف شارع الروضة ببورسعيد وفتحه بعد سنوات من غلقه
انتهاء رصف شارع الروضة ببورسعيد وفتحه بعد سنوات من غلقه
انتهاء رصف شارع الروضة ببورسعيد وفتحه بعد سنوات من غلقه
انتهاء رصف شارع الروضة ببورسعيد وفتحه بعد سنوات من غلقه
انتهاء رصف شارع الروضة ببورسعيد وفتحه بعد سنوات من غلقه
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