وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بإطلاق مبادرة إبهار مصر

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي دعم الوزارة الدائم والمستمر لمؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة لرفعة وتقدم المجتمع.



أشارت والي إلى أن التعليم هو أمل مصر لمستقبل أفضل، وهو الذي يبني الانسان وان الاستثمار في التعليم يحقق العائد الأكبر للتنمية.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها والي في احتفالية إطلاق مبادرة ابهار مصر التي نظمتها مؤسسة التعليم اولًا ومؤسسة كريدي اجريكول للتنمية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.



أعربت والي خلال كلمتها عن سعادتها بالمبادرة واكدت على ان الطلاب الذين تم اختيارهم أمامهم تحديات كبيرة لتحقيق أحلامهم كما وجهت الشكر للمؤسستين على هذه المبادرة وعلى الجهد الذي بذلوه في اختيار الأبناء وتدريبهم وأعربت عن استعداد الوزارة لتقديم المساعدة في الفترات القادمة في الوصول للموهوبين من خلال قاعدة البيانات التي تمكنهم من الوصول إلى أكبر عدد من الأسر.



في ختام الاحتفال شهدت الوزيرة توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة التعليم اولًا وكريدي أجريكول للتعاون في برنامج رعاية الموهوبين المسمى " ابهار مصر " والذي يهدف الى اكتشاف الموهوبين في مجالات العلوم والتكنولوچيا والفنون على مستوى مصر وتفعيل المنصة الالكترونية لاكتشاف الموهوبين .



يذكر أن المبادرة تضم ٢٥ طالبًا وطالبة منهم ١٥ من المتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا و٤ في مجال الرسم و٤ في مجال التمثيل و٢ في مجال الموسيقى ويحصل الطلاب على تدريب على المهارات الخاصة بكل تخصص على يد نخبة من المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوچيا والفنون من أكاديميات ومؤسسات عالمية وفي ختام المنحة يتم تنظيم معرض علمي ومعرض فني لعرض انتاج الأبناء وعمل مسرحي غنائي من أداء الطلاب .