صدى البلد ينشر آخر تطورات قضية قتلى مكتب بريد قليوب

أخلت نيابة قليوب سبيل 8 موظفين ببريد قليوب من سراي النيابة دون ضمانات في واقعة إطلاق رئيس خزينة بمكتب بريد قليوب الرصاص على زميله صراف وبعدها أطلق النار على نفسه، ما أدى إلى مصرعهما لوجود عجز بالخزينة بلغ 3 ملايين جنيه عهدتهما.



وطلبت النيابة تشكيل لجنة من بريد القليوبية لجرد الخزينة محل الواقعة مرة أخرى ومعرفة قيمة مبلغ العجز، كما طلبت آخر تقرير جرد للخزينة قبل يوم الواقعة وسؤال باقي موظفى المكتب.



وطلبت النيابة الملف الوظيفى لرئيس الخزينة المنتحر والصراف القتيل، وصرحت النيابة بدفن الجثتين وإرسال السلاح المستخدم في الواقعة للمعمل الجنائي.



وأكد قسم التفتيش بهيئة بريد القليوبية في التحقيقات أنه تلقى تكليف من قبل مدير بريد القليوبية بسرعة إجراء تحقيق مع مسئولي خزنة بريد قليوب في ضوء تقرير أحد المديرين بالمنطقة يوم 14 أكتوبر الجاري الذي أكد أنه يوجد زيادة في المخزون النقدى بخزينة المكتب محل الواقعة.



وأضاف أنه توجه يوم 21 من نفس الشهر يوم الواقعة وبصحبته أحد المفتشين إلى المكتب وأثناء التفتيش والجرد لاحظ رئيس قسم التفتيش أحد أجولة الفلوس عبارة عن ورق فئة 20 جنيها من الداخل ومن الخارج فوق وتحت ورق فئة مائة جنيه.



وقام رئيس التفتيش بتفريغ الجوال فوجده كله بهذا الوضع، مشيرًا إلى أنه قام بعمل شيشن بالحسابات فتبين له وجود عجز قرابة 3 ملايين جنيه، وقام بإبلاغ مدير منطقة بريد القليوبية بالوضع، فطلب منه التحفظ على حجرة الخزينة، وعدم خروج أو دخول أي فرد بها لحين حضوره.



وأضاف رئيس قسم التفتيش أنه فوجئ عندما أخبر الموجودين في حجرة الخزينة أن المدير العام قادم في الطريق فوجئ بقيام رئيس الخزينة ويدعى محمد ح س 59 سنة يمسك في يده طبنجة وقام بإطلاق الرصاص على زميلة الصراف مؤمن ع ع، 42 سنة، ثم وجه الطبنجة على صدره وأطلق رصاصة أخرى على نفسه فسقط قتيلا فى الحال.



من جانبه قال مصدر مسؤول ببريد القليوبية إن مكتب بريد قليوب تم عمل آخر جرد له كان يوم 3 أكتوبر الجارى، وكانت كافة الحسابات سليمة ولا يوجد أى عجز بالعهدة، مشيرا إلى أن الأموال المختلسة خرجت من الخزينة بعد هذا التاريخ وليس قبله.



وقال المصدر إن الجهاز المركزى للمحاسبات قام بعمل جرد وفحص لحساب المكتب يوم 28 يونيه الماضى قبل انتهاء السنة المالية ولم يسفر التقرير عن أى اختلاسات.



وأوضح المصدر أن رئيس خزينة قليوب المنتحر معروف بين زملائه وفى منطقة بريد القليوبية بالأمانة وبناء على تقاريره الثانوية أنه حسن السير والسلوك وفى كل تقارير الجرد الماضية لم تسفر عن وجود اختلاس أو عجز فى عهدته حتى ولو 10 جنيهات.



كان اللواء رضا طبلية مدير الأمن تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب يفيد وجود إطلاق أعيرة نارية ووجود قتيلين بمكتب بريد قليوب الكائن بدائرة القسم انتقل على الفور اللواء علاء فاروق مدير المباحث وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وجود كل من محمد ح س 59 سنة رئيس الخزينة توفي متأثرًا بإصابته ومؤمن ع ع 42 سنة صراف أول الخزينة وتوفي متأثرًا بإصابته.



وتبين أن سبب الحادث اكتشاف لجنة جرد وجود عجز بالخزينة يقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه فحدثت مشادة كلامية بين القتيلين قام علي أثرها الأول بإطلاق عيار نارى من طبنجة كانت بحوزته صوب الثاني محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وعقب ذلك قام بإطلاق عيار ناري من ذات السلاح صوب نفسه محدثًا إصابته والتي أودت بحياته وتم تحرير محضر بالواقعة وانتقل فريق من النيابة العامة بقليوب برئاسة المستشار أحمد إمبابى لمعاينة المكان.