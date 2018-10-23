تعرف على تفاصيل اجتماع محمد سراج الدين مع مستشار وزير التربية والتعليم.. صور

انطلاقًا من اهتمام مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكذلك "برنامج عائلة الأهلي" بالناحية التعليمية والدور المجتمعي تجاه أعضائه وجماهيره، عقد الدكتور محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، وأحمد حسام عوض، مقرر لجنة الشباب بالنادي، اجتماعًا مع أحمد الضاهر، نائب وزير التربية والتعليم والعضو المنتدب لشركة الأكاديمية العربية التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ( الأكاديمية البحرية) في وجود أحمد شرف المدير العام التنفيذي للشركة، وباهر غباشي مدير قطاع العمليات بالشركة، بمقر النادي بالجزيرة.



وبحث الطرفان خلال الاجتماع سبل التعاون بين الأهلي وشركة الأكاديمية العربية في مجال التعليم وتدريب وتوظيف أعضاء وشباب النادي، كما شهد الاجتماع التأكيد على مشاركة الأهلي في المبادرة التي أطلقتها الشركة بعنوان “القاعدة القومية لمهارات الشباب” والتي تقوم على ثلاثة مراحل حيث تتمثل المرحلة الأولى في اكتشاف الذات من خلال اختبار لتحديد القدرات والخبرات الشخصية، بينما تعتمد المرحلة الثانية على تطوير الذات من خلال تعلم بعض المهارات في عدة مجالات مختلفة بالتعاون مع جامعة “هارفارد” الأمريكية، في حين تعتمد المرحلة الثالثة على التدريب والتشغيل بحيث تقوم بتوجيه الشخص للوظيفة التي تناسبه طبقا لقدراته، وفقًا لما تم دراسته في المرحلة الأولى والثانية، ومن خلال الثلاث مراحل السابقة سيتم منح الشخص دبلومة المهارات الأساسية لسوق العمل بالاتفاق مع 17 جامعة مصرية.



وقد عرض الدكتور أحمد الضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع ترحيبه بالتعاون مع النادي الأهلي ليكون شريكًا أساسيًا في هذه المبادرة بشكل عام من منطلق دوره المجتمعي في الدولة مع تقديم مميزات لشباب النادي، بالإضافة إلى أن الضاهر عرض أيضًا منح دبلومة “NTL” لأعضاء وشباب الأهلي في مجال الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات.



ومن جانبه، وجّه محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي، الشكر لنائب وزير التربية والتعليم والوفد الذي حضر اجتماع اليوم، لا سيما أن الأمر سيكون مفيدًا جدًا للأهلي من الناحية التعليمية للأعضاء حيث يتماشى مع سياسة مجلس الإدارة في الدور المجتمعي والتعليمي، مؤكدًا أنه سيتم عرض الأمر برمته على مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب للاتفاق على ما يصب في مصلحة النادي.