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حوادث

ضبط 201 قطعة أثرية بحوزة موظف بالمعاش في المنيا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:37 م
المتهم بعد ضبطه
المتهم بعد ضبطه
ايمن رياض
ألقى ضباط قسم السياحة والآثار بالمنيا القبض على موظف بالمعاش وبحوزته ٢٠١ قطعة أثرية بملوى.

تبلغ للعقيد نادر حمدى رئيس مباحث الآثار بالمنيا عن قيام المدعو أحمد . ش . ع 56 سنة موظف بمجلس مدينة ملوى بالمعاش ومقيم بملوى بتجميع وتخزين قطع أثرية متنوعة بقصد بيعها ونظرا لما تمثله المعلومات من خطورة بالغة.

تم عرضها على اللواء محمد الغول مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والذى وجه بتشكيل فريق بحث ومتابعة لضبط القطع الاثرية وحائزها برئاسة اللواء ناجح زكى مدير مباحث السياحة حيث تم التنسيق مع مكتب السياحة والآثار بالمنيا وتم إعداد خطة تقوم على قيام أحد المصادر بالتنكر فى زى ثري خليجى لاغراء المتهم ببيع القطع الأثرية بمبلغ كبير وضم الفريق العميد محمد عبد الظاهر مأمور قسم السياحة والآثار بالمنيا الذى أشرف ميدانيا على مأمورية تعقب وضبط المتهم والمقدم عماد شاكر الذى رافق المصدر الذى تنكر فى زى خليجى والنقيب محمد عبد العزيز من مكتب السياحة والآثار والنقيب محمد حسن خليفة من مباحث مركز ملوى.

وتم التباحث بين تاجر الآثار والمصدر المتنكر فى زى خليجى وعندما تم الاتفاق واظهر التاجر مالديه من اثار ارسل المقدم عماد شاكر إشارة متفق عليها تم على اثرها مداهمة منزل المذكور والقبض عليه متلبسا بحيازة 201 قطعة اثرية بينها تمثال نادر 32 سم اوشبت أصلى وكل القطع تعود للعصر الفرعونى وبواجهة المتهم اقر بحيازته الآثار بقصد الاتجار وجار العرض على النيابة.
ضبط 201 قطعة أثرية بحوزة موظف بالمعاش في المنيا
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