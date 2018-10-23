مستبعدو الأهلي عن مواجهة وفاق سطيف يؤدون تدريباتهم في التتش

خاض مجموعة لاعبي الأهلي الغائبين عن مواجهة وفاق سطيف، التي تقام مساء اليوم على ملعب 8 مايو بالجزائر، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، تدريباتهم علي ملعب التتش، تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال.



وشارك في المران؛ ناصر ماهر، وشريف إكرامي ورامي ربيعة، وباسم علي، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار، ومحمد شريف، وأحمد ياسر ريان، وأحمد الشيخ، وأحمد علاء، وعمار حمدي، ومصطفى شوبير، والثنائي عمرو بركات وعمرو جمال.



واشتمل المران على جانب بدني خفيف، وتقسيمة في منتصف الملعب بمشاركة الحارسين إكرامي وشوبير.



كان الغائبون عن مواجهة سطيف قد حصلوا على راحة 48 بناءً على تعليمات الجهاز الفني قبل أن يعودوا اليوم للمشاركة في التدريبات.