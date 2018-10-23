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محافظات

مناورة لتجربة عملية لشفط مياه الأمطار من نفق شبرا بدمنهور.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:04 م
تجربة عملية لشفظ
تجربة عملية لشفظ مياه الأمطار من نفق شبرا
جمالات الدمنهورى
شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، التجربة العملية لاستقبال جاهزية نفق شبرا بدمنهور لصرف مياه الأمطار، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تأهيل الصفايات القديمة، وإضافة صفايات جديدة وعمل صيانة محطة الرفع بالنفق لمنع وعدم تكرار ظاهرة غرق النفق بمياه الأمطار في فصل الشتاء من كل عام وما ينتج عنها من غلق النفق وإعاقة حركة المرور. 

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة والاستعدادات المكثفة لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة خلال فصل الشتاء برفع درجة الاستعدادات القصوى بمدن ومراكز المحافظة، والقيام بمراجعة صفايات المطر وتسليك البلاعات لمنع تراكمات مياه الأمطار في الشوارع والميادين.

وشارك في المناورة اللواء خالد جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور والعميد أحمد عشماوي مدير الحماية المدنية بالبحيرة ومسئولو  شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة مرور البحيرة بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة،التجربة العملية لاستقبال جاهزية نفق شبرا بدمنهور لصرف مياه الأمطار، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تأهيل الصفيات القديمة، وإضافة صفايات جديدة وعمل صيانة محطة الرفع بالنفق لمنع وعدم تكرار ظاهرة غرق النفق بمياه الأمطار في فصل الشتاء من كل عام وما ينتج عنها من غلق النفق وإعاقة حركة المرور. 

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة والاستعدادات المكثفة لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة خلال فصل الشتاء برفع درجة الاستعدادات القصوى بمدن ومراكز المحافظة، والقيام بمراجعة صفايات المطر وتسليك البالوعات لمنع تراكمات مياه الأمطار في الشوارع والميادين.

وشارك في المناورة اللواء خالد جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور والعميد أحمد عشماوي مدير الحماية المدنية بالبحيرة ومسئولو  شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة مرور البحيرة بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.
مناورة لتجربة عملية لشفط مياه الأمطار من نفق شبرا بدمنهور.. صور
مناورة لتجربة عملية لشفط مياه الأمطار من نفق شبرا بدمنهور.. صور
مناورة لتجربة عملية لشفط مياه الأمطار من نفق شبرا بدمنهور.. صور
مناورة لتجربة عملية لشفط مياه الأمطار من نفق شبرا بدمنهور.. صور
مناورة لتجربة عملية لشفط مياه الأمطار من نفق شبرا بدمنهور.. صور
مناورة لتجربة عملية لشفط مياه الأمطار من نفق شبرا بدمنهور.. صور
مناورة لتجربة عملية لشفط مياه الأمطار من نفق شبرا بدمنهور.. صور
مناورة لتجربة عملية لشفط مياه الأمطار من نفق شبرا بدمنهور.. صور
مناورة لتجربة عملية لشفط مياه الأمطار من نفق شبرا بدمنهور.. صور
مناورة لتجربة عملية لشفط مياه الأمطار من نفق شبرا بدمنهور.. صور
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