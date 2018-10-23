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رياضة

أشرف صبحي يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني .. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:33 م
صدى البلد
ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء بصاحب السمو الملكي الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبحضور هشام الجودر – وزير الشباب والرياضة البحريني، السفيرة سها الفار- سفيرة جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين.


ناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والمتعلقة بشئون الشباب والرياضة، وكيفية استحداث برامج جديدة من شأنها دعم الشباب في مختلف القطاعات والمجالات.

كما قدم وزير الشباب والرياضة، وسفيرة مصر بمملكة البحرين، دعوة حضور منتدى شباب العالم لصاحب السمو الملكي الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والمنعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ٣ إلى ٧ نوفمبر المقبل.


جاء اللقاء على هامش حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهرجان العالمي الشبابي الأول للتنمية المستدامة ٢٠١٨ بالمملكة البحرينية المنعقد خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري، ويقام تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.


وتشارك مصر بوفد شبابي في المهرجان العالمي الشبابي الأول للتنمية المستدامة بمملكة البحرين، والذي يهدف إلى تعزيز أهمية الوعي بين الشباب والتعريف بأهمية وأهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة من أجل التغيير نحو الأفضل، وتعريف أكبر شريحة ممكنة من الشباب وجميع فئات المجتمع بأهداف التنمية المستدامة، تشجيع الشباب من أجل العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك نشر القصص والنماذج والتجارب الناجحة حتى تكون حافزا للشباب.

يأتي هذا في إطار جولات وزير الشباب والرياضة الخارجية التي تهدف إلي فتح آفاق تعاون على المستويين الشبابي والرياضي مع مختلف دول العالم والمساهمة والمشاركة في الأحداث الدولية التى تهدف إلى دعم الشباب المصري، في مختلف المجالات، كما تشارك وفود شبابية من وزارة الشباب والرياضة في عدد من الأحداث الرياضية والشبابية، في الجزائر، والسودان، والسعودية مما يعكس جهود الوزارة في دعم العلاقات الدولية مع مختلف البلدان العربية والإفريقية.
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