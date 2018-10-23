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اقتصاد

التعبئة والإحصاء: 0.3% ارتفاع عدد المستفيدين من دعم التموين فى عام

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:13 م
صدى البلد
آية الجارحي
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد المستفيدين من الدعم التمويني إلى 67.9 مليون فرد في إبريل 2018 مقارنة بـ 68.1 مليون فرد في نفس الشهر من العام السابق "2017"، بارتفاع بلغ نحو 0.3% .

وأوضح الجهاز في بيانات إحصائية، أن عدد البطاقات التموينية الذكية بلغ 20.2 مليون بطاقة في إبريل 2018 مقارنة بـ 20.8 مليون بطاقة في نفس الشهر من العام السابق.
التعبئة والإحصاء: 0.3% ارتفاع عدد المستفيدين من دعم التموين فى عام
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