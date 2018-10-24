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ديني

هل تحتسب ركعة كاملة لمن لحق الإمام أثناء الركوع

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الركعة تدرك بإدراك الركوع بأن يركع المصلى والإمام مازال راكعًا فإذا استتم ركوعه أى وصل إلى حالة الركوع الكامل قبل أن يقوم الإمام رافعا من الركوع احتسبت الركعة.

وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم من لحق الإمام أثناء الركوع فهل تحتسب هذه ركعة كاملة»، أنه إذا ما أراد المصلى أن يركع فرفع الإمام فالركعة لا تحتسب وعليه إعادتها فالمعول على إدراك الركعة هو إدراك الركوع بتمام أى يصل إلى الهيئة الكاملة للركوع ثم يرفع الإمام فإذا أراد أن يركع فرفع الإمام فحينئذ هذه الركعة عليه أن يقضيها. 

وأشار الى أن الهيئة الكاملة للركوع هو أن يخفض الإنسان ظهره حتى يصبح مستويًا هذه الهيئة يكفيه أن يُسبح فيها تسبيحه بأن يقول سبحان ربي العظيم فإذا حصلت هذه الطمأنينة فقد تم الركوع.
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