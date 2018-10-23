جولة سياحية لشباب الجوالة العربية بالإسكندرية .. صور

نظمت اليوم وزارة الشباب والرياضة جولة سياحية لشباب الجوالة العربية بمدينة الإسكندرية تضمنت زيارة مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى .



تعرف شباب الجوالة العربية خلال الجولة على تاريخ قلعة قايتباى ودورها التاريخى فى التصدى للعدوان وحماية أمن مصر ، وتعرفوا على أقسامها الدفاعية والهجومية والتحصينات التى كانت تجهز بها فى مواجهة الأعداء ، كما زار الشباب مكتبة الاسكندرية تعرف الشباب على تاريخ المكتبة ونشأتها والمراحل التاريخية التى مرت بها وما أصابها من اندثار وإعادة إحيائها مرة أخرى وتعرف الشباب على أقسام المكتبة وعدد الكتب بها والمكتبة الإلكترونية الملحقة بها وكيفية الاستفادة من المكتبة والتعرف على القبة السماوية وتصميمها.



كما زار الشباب متحف المخطوطات الملحق بالمكتبة والذى يشتمل على مجموعة كبيرة من المخطوطات والكتب النادرة أبرزها كتاب وصف مصر.



جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الجوالة العربية الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة والذى تستمر فعالياته حتى 24 من أكتوبر الجارى بمشاركة وفود عربية من دول فلسطين ، الصومال ، السودان ، اليمن ، الأردن ، تونس ، السعودية ، عمان ، ولبنان ، ومصر.