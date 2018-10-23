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أخبار البلد

1300 عضو يصوتون بالانتخابات التكميلية للعلميين.. والمنصورة في المقدمة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:48 م
صدى البلد
الديب ابوعلى
واصل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية التصويت فى الانتخابات التكميلية التي انطلقت في العاشرة صباحا، وتستمر حتى السادسة مساء.

وشارك فى التصويت 1300 عضوا من 70 الف عضو من أعضاء الجمعية العمومية للعلميين ممن لهم حق التصويت وسددوا اشتركاتهم عن العام 2017.

وجاءت المنصورة في مقدمة المدن التي شارك بها اكبر عددا من المصوتين 220 عضوا واحتلت القاهرة المركز الثاني 210 عضوا ومن المقرر مد التصويت بعدد من المحافظات.
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