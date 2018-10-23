مسئول بالمركزي: دراسة لإتاحة التحويل بين المحافظ الإلكترونية من الخارج

كشف أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لتكنولوجيا المعلومات، عن أن هناك دراسة لإتاحة التحويل بين المحافظ الإلكترونية من الخارج، منوها إلى أنه تم وضع معايير للبنوك التي تقدم خدمة المحافظ الإلكترونية.



وقال في تصريح اليوم الثلاثاء على هامش مؤتمر الناس والبنوك الـ 12 تحت عنوان "دور البنوك في دعم منظومة الدفع الإلكتروني" - إنه تم إلزام البنوك بزيادة نسبة تفعيل المحافظ الإلكترونية بحيث لا تقل عن 10% خلال عام.



وأوضح أن البنك المركزي طالب البنوك بتحقيق نسب نمو لا تقل عن 30% بكل بنك خلال الفترة المذكورة، مضيفا أن عدد عملاء محفظة الهاتف المحمول ارتفع إلى 11.5 مليون حساب لـ10.5 مليون عميل.



وأشار إلى وجود تعليمات خاصة بالصراف الآلي التفاعلي لدفع البنوك للتوسع فيها، موضحا أن ماكينة الصراف الآلي التفاعلي "iTm" لا تقدم خدمات السحب والإيداع فقط ولكن أيضًا إمكانية التواصل المباشر مع موظف الفرع أو الماكينة لإجراء عدد من العمليات الأخرى مثل إصدار الشهادات وغيرها من الخدمات.