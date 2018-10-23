ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مسئول بالمركزي: دراسة لإتاحة التحويل بين المحافظ الإلكترونية من الخارج

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:15 م
أيمن حسين وكيل محافظ
أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لتكنولوجيا المعلومات
أ ش أ
كشف أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لتكنولوجيا المعلومات، عن أن هناك دراسة لإتاحة التحويل بين المحافظ الإلكترونية من الخارج، منوها إلى أنه تم وضع معايير للبنوك التي تقدم خدمة المحافظ الإلكترونية.

وقال في تصريح اليوم الثلاثاء على هامش مؤتمر الناس والبنوك الـ 12 تحت عنوان "دور البنوك في دعم منظومة الدفع الإلكتروني" - إنه تم إلزام البنوك بزيادة نسبة تفعيل المحافظ الإلكترونية بحيث لا تقل عن 10% خلال عام.

وأوضح أن البنك المركزي طالب البنوك بتحقيق نسب نمو لا تقل عن 30% بكل بنك خلال الفترة المذكورة، مضيفا أن عدد عملاء محفظة الهاتف المحمول ارتفع إلى 11.5 مليون حساب لـ10.5 مليون عميل.

وأشار إلى وجود تعليمات خاصة بالصراف الآلي التفاعلي لدفع البنوك للتوسع فيها، موضحا أن ماكينة الصراف الآلي التفاعلي "iTm" لا تقدم خدمات السحب والإيداع فقط ولكن أيضًا إمكانية التواصل المباشر مع موظف الفرع أو الماكينة لإجراء عدد من العمليات الأخرى مثل إصدار الشهادات وغيرها من الخدمات.
loading...

ترشيحاتنا

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

ولي العهد السعودي يشارك في مؤتمر الاستثمار بالرياض

تشكيل ناري للزمالك في مواجهة الإنتاج الحربي

الأهلي يتسلح بكتيبة المقاتلين ويهاجم وفاق سطيف بـ وليد أزارو

رد نارى من مى حلمى بعد أزمتها الصحية وإلغاء حفل زفافها على محمد رشاد

ريهام سعيد ترد على هجوم محمد رشاد: إنت لسة فنان صاعد ومتاخدنيش كبش فدا

فضيحة نصب في كينيا تجدد الجدل حول العمالة في قطر

الرئيس اليمني يغادر السعودية بشكل مفاجئ

في عيد ميلاده.. سر انفصال كمال أبو رية وماجدة زكي

مصرع 4 عمال أثناء صيانة بيارة صرف صحي في كفر الشيخ

بث مباشر..مباراة الأهلي ووفاق سطيف بدوري أبطال افريقيا

شاهد... هدف تعادل الترجي في مرمى أول أغسطس من ركلة جزاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

غرف نوم بناتي تسيطر عليها النعومة والجمال

أشرف صبحي يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني .. صور

الدفايات الشعبية.. سلاح الغلابة للاستعداد لبرد الشتاء .. صور

فيديو

التنمية المحلية: خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين ضمن مبادرة صوتك مسموع.. فيديو
الرئاسة: بلغاريا كانت صوت مصر بالاتحاد الأوروبي بعد 30 يونيو.. فيديو
الكهرباء تكشف حقيقة زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.. فيديو
مها بهنسي تكشف السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البطاطس .. فيديو
متحدث الكهرباء يوضح اشتراطات تركيب العدادات الكودية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟