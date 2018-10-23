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محافظات

التوصل إلى حل للنزاع القائم منذ 29 عاما حول أرض سابا باشا بالإسكندرية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:14 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية ، عبد العزيز قنصوة
أ ش أ
اجتمع محافظ الإسكندرية ، عبد العزيز قنصوة ، مع أعضاء كل من : أندية المهندسين ، ومجلس الدولة ، والصيادلة، وذلك لتسليم أصول "البروتوكول " والاتفاق الذي تم بين تلك الأندية بشأن حل النزاع القائم حول أرض "سابا باشا " الذي استمر لمدة ٢٩ عاما - وذلك منذ عام ١٩٨٩.

ووقعت تلك الأندية خلال الاجتماع على "البروتوكول " تحت رعاية محافظ الإسكندرية ، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ، وفي ضوء تعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

وأعرب المحافظ عن التقدير لما قامت به المنطقة الشمالية العسكرية من جهد في حل هذا النزاع، حيث تم التوصل إلي اتفاق يرضي جميع الأطراف ،معربا عن تقديره لجميع الجهات المعنية المشاركة .

وأشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة تكاملت معا للوصول إلي هذا الاإتفاق الذي جاء في صالح كافة الأندية المتنازعة مؤكدا أن الجميع يعمل متكاتفا ، وأن الهدف الوحيد هو الصالح العام.
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