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رياضة

رسميا.. مباراة الترسانة وسيراميكا كليوباترا بالسويس لتأخر الموافقة الأمنية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:14 م
صدى البلد
القسم الرياضي
تلقت إدارة نادي الترسانة إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، لتحديد مكان مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وقال اتحاد الكرة في خطابه لإدارة الشواكيش، إنه نظرا لضيق الوقت وتأخر الموافقة الأمنية على إقامة المباراة بالملعب الرئيسي لاستاد المقاولون العرب، فقد تقرر إقامة اللقاء على ملعب السويس الجديد، في نفس الموعد المحدد سلفا.

يذكر أن الترسانة يحتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية "القاهرة"، برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع كوكا كولا والقناة، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.
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