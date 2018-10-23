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حوادث

الأموال العامة تضبط تاجر نقد أجنبي بحجم تعاملات بلغت 13 مليون جنيه

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:06 م
ضبط متهم - ارشيفيه
ضبط متهم - ارشيفيه
مصطفى الرماح
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط شخص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بتعاملات بلغت 13 مليون جنيه.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة للأموال العامة، بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بشمال الصعيد، أكدت قيام كلٍ من المدعو عبد الرحمن ع. ر. 28 سنة"، حاصل على دبلوم صنايع ويعمل بإحدى الدول العربية، وكذلك شقيقه المدعو "عبد الوكيل ع. ر. 34 سنة"، وحاصل على بكالوريوس تجارة، مقيمان بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال شقيقه الذي يقوم بشراء بعض البضائع وإرسالها إلى داخل البلاد عن طريق التهريب لبعض التجار والمستوردين، مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها على حساب الثاني، حيث يقوم بسحبها وتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثاني الذي اعترف بارتكابه للواقعة، بالاشتراك مع شقيقه الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغ 13 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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