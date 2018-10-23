مدير فندق ينقذ امرأة من زوجها.. فيديو

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة تدخل مدير فندق شجاع لحماية سيدة بريطانية من اعتداء زوجها العنيف عليها بالضرب.



وثقت كاميرات المراقبة لحظة الهجوم من قبل ماكس وينبندر على الزوج، لإنقاذ المرأة، ونجح فى إيقاعه أرضًا لمنعه من الهرب لحين وصول الشرطة.



وبعد انتشار الفيديو على الإنترنت، أشاد الرواد بشجاعة ماكس، مدير الفندق في شمال منورقة بإسبانيا، والغريب أن الزوجة لم توجه أى تهم إلى زوجها، فتم إطلاق سراحه.



