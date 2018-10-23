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أخبار العالم

حفتر يطالب العسكريين الليبيين المغادرين لوحداتهم عام 2011 العودة للخدمة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:24 م
حفتر
حفتر
أ ش أ
طالب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، العسكريين الذين غادروا وحداتهم منذ عام 2011، وشملهم قانون العفو العام، بالالتحاق فورًا بالقوات المسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الثلاثاء أن هذه الدعوة وجهت للعسكريين " المتغيبين " للالتحاق والوقوف بجانب زملائهم الذين سبقوهم في القتال لتأمين البلاد ومحاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن القائد العام منح فرصة أخيرة لكافة المنتسبين للالتحاق إلى أقرب وحدة عسكرية من محل سكنهم، وأن آخر موعد للالتحاق هو يوم السبت الحادي عشر من نوفمبر المقبل.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية كان أصدر قرارا بشأن التحاق كافة المنتسبين من العسكريين والمدنيين العاملين بالقوات المسلحة داخل وخارج ليبيا بالالتحاق بوحداتهم.
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